Klimaaktivisten besprühten Privatjet auf Sylt

Die grelle Farbe mache die klimaschädlichen Auswirkungen deutlich, heißt es in einer Presseaussendung zur Aktion. Ein vierstündiger Privatflug würde so viel CO₂ verursachen wie eine durchschnittliche Person in einem Jahr. „Klar ist: Die Besitzer der Privatjets, Limousinen und Superyachten werden diese nicht freiwillig stehen lassen. Um diese Emissionen zu senken, wird es Regulationen brauchen, Gesetze. Gesetze von der Art, wie sie unsere soziale Marktwirtschaft stark gemacht haben“, sagte ein Sprecher. Die Regierung müsse dieser Verschwendung und Zerstörung endlich Grenzen setzen.