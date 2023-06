Extreme Hitzewelle kostet immer mehr Menschenleben

Bei Temperaturen von 35 Grad im Zentrum der Millionenmetropole Mexiko-Stadt ist die Luft in der Hauptstadt auch wegen der Abgase derzeit mehr als stickig. In Monterrey im Nordosten liegen die Temperaturen bei über 40 Grad Celsius. Dort geht der Wasserdruck in den Leitungen zurück und wegen des hohen Stromverbrauchs durch die Nutzung von Klima-Anlagen kommt es immer wieder zu Stromausfällen.