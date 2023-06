Schlechte Noten | Nur Sonntagsreden

Nur Sonntagsreden. Experte Maximilian Schulyok (was für ein passender Name!) kritisiert heute in der „Krone“, dass Bildungspolitik in Österreich viel zu sehr von Ideologie getrieben sei. Er verlangt: „Wir müssen endlich die politischen Grabenkämpfe hinter uns lassen, weniger über die Vergangenheit reden und uns mehr über die Zukunft Gedanken machen.“ Und vor allem brauche es endlich einen Schulterschluss und einen gesellschaftlichen Konsens, dass in der Bildung unsere Zukunft liege. Dass in der Bildung die Zukunft liegt - das beteuern Politiker in Sonntagsreden eh immer wieder. Doch danach an den Wochentagen, in den Niederungen der Ebene, in den Machtkämpfen zwischen Parteien und Interessensgruppen, gerät das hehre Ziel stets aus den Augen. Trübe Aussichten also für die Zukunft - wenn es nicht wirklich rasch zum längst überfälligen Schulterschluss kommt!