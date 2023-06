„Kann das Klumpert ja nicht auf den Mond schießen“

Etwas genervt ist Florian Hengl, der in Limberg im Bezirk Hollabrunn eine Deponie errichten will. Denn die Proteste der Bürger reißen nicht ab. Im Gegenteil: Diese vergraben sich nun in die gesetzliche Materie und haben den Abfallwirtschaftsplan des Bundes genau analysiert. „Auf Seite 113 ist festgehalten, dass es mittelfristig ausreichende Kapazitäten für Deponien gibt“, zitiert Michael Eberle aus dem 500 Seiten starken Dokument.