Deponie für Bauabfälle sorgt für Angst bei Bürgern

23.000 Tonnen Asbest, bis zu 60 Lkw täglich und ein 308-Seelen-Dorf in großer Sorge: Eine bei Limberg (Bezirk Hollabrunn in Niederösterreich) geplante Baurestmassendeponie treibt die Anrainer auf die Barrikaden. Beim zweiten Lokalaugenschein waren zahlreiche Bürger inklusive Polizei vor Ort - und brachten in Summe mehr als 70 Einwände vor. Diese werden nun vom Land geprüft.