„Nicht genügend“ für Vorarlbergs Bildungspolitik

2400 Unterschriften von Lehrern übergeben

„Die Förderung der Kinder leidet massiv“, warnt die Vorsitzende der Pflichtschullehrergewerkschaft, Alexandra Loser. Groß ist der Ärger auch über das Hin und Her des Landes bei der gemeinsamen Schule, die trotz Regierungsbeschluss wieder in der Schublade verschwunden ist. „Wir müssen dieses einfältige Bildungssystem loswerden“, fordert auch Birgit Sieber-Mayr, Pädagogin an der Volksschule Kirchdorf in Lustenau.