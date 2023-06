Aktuelle Trends geben Händlern Hoffnung

Über die wichtigsten Entwicklungen und Trends in den kommenden Jahren sprach die deutsche Handelsexpertin Theresa Schleicher im Rahmen des Handelstags der Wirtschaftskammer Vorarlberg. „Was auf jeden Fall zunehmen wird, sind sogenannte Mixed-Store-Konzepte, in denen beispielsweise neben Kleidung auch Kaffee und Getränke oder Floristik verkauft wird“, erläuterte Schleicher. Zudem werde in Zukunft das Augenmerk gerade in ländlichen Regionen noch mehr auf das Einkaufserlebnis gelegt werden. Einkaufszentren sollten deshalb auf einen deutlich hochwertigeren Look setzen.