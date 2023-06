So kommen Sie gratis zum einzigen „Daham“-Konzert

Fünfter Amadeus-Award für Kärntnerin

Melissa Naschenweng tritt am 2. Juli mit Band auf der Starnacht-Bühne in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt beim „Bergbauern“-Open Air „Daham“ auf – ihr einziges Kärnten-Konzert in diesem Jahr! Die Lesachtalerin, deren Nummer 1 Chartalbum „Wirbelwind“ in nur drei Monaten die Goldgrenze überschritten hat, lebt ihren „LederHosenRock“! Aktuell hat Melissa Grund zur Freude: Sie ist nicht nur auf großer Tour, sondern gewann ihren bereits fünften Amadeus-Award.