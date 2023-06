Passanten wurden am Traunsee zu Lebensrettern

Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden hörte am Mittwoch gegen 20.50 Uhr Hilfeschreie am Traunsee. Kurz darauf entdeckte er zwei Schwimmer am See. Einer war etwa 100 Meter, der andere etwa 300 Meter vom Ufer entfernt. Der 56-Jährige, selbst Feuerwehrmann, setzte sofort einen Notruf ab und informierte einen 35-jährigen Bekannten. Die beiden fuhren dann gemeinsam mit dem Boot des 35-Jährigen hinaus, um die beiden Schwimmer zu retten und ans Ufer zu bringen.