Serbische Soldaten nehmen Kosovo-Polizisten fest

Die Regierung in Pristina wies die Grenzkontrollen an, alle Fahrzeuge mit serbischen Kennzeichen anzuhalten. Petkovic regte eine internationale Untersuchung des Vorfalls an. Beobachter fürchten, dass der Streit erneut Unruhen in den Gebieten der serbischen Minderheit im Kosovo auslösen könnten.