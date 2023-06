EU droht Serbien und Kosovo mit Konsequenzen

In dem übermittelten Schreiben heißt es unter anderem: „Die Gewalt hätte vermieden werden können und muss künftig vermieden werden.“ Die fordert den Kosovo und Serbien nachdrücklich auf, unverzüglich und bedingungslos Maßnahmen zur Deeskalation zu ergreifen und auf spaltende Rhetorik und unkoordinierte Maßnahmen zu verzichten. Zudem sollten unverzüglich Neuwahlen in den betroffenen nordkosovarischen Gemeinden abgehalten werden. Im Gegenzug wird erwartet, dass sich diesmal die serbische Bevölkerung an dem Urnengang auch beteiligt. Auch die bereits vor Jahren vereinbarte Gründung eines Verbands der Kommunen mit serbischer Mehrheit soll vorangetrieben werden, wird gefordert.