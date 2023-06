Hundekäfig-Bub als Opfer eines sadistischen Kults?

Er ist dem Tod nur um Haaresbreite entronnen – mit 26,8 Grad Körpertemperatur wurde der Zwölfjährige total geschwächt ins Krankenhaus eingeliefert. Davor soll ihn laut OGH seine 32-jährige Mutter gefesselt und geknebelt in eine Hundebox eingesperrt haben. Zudem soll das Kind täglichen Schlägen und Kälteduschen bei Minusgraden ausgesetzt worden sein. Durch den Alarm einer Sozialarbeiterin im Bezirk Waidhofen an der Thaya am 23. November 2022 wurde der Bursche gerade noch gerettet.