Bub in Hundekäfig: Die Hintergründe zur Horrortat

Die Qualen müssen schier unvorstellbar gewesen sein: Stundenlang soll ein Zwölfjähriger im Bezirk Waidhofen an der Thaya (NÖ) laut OGH in einem Hundezwinger in der Größe von etwa 50 x 80 Zentimetern lieblos und vor allem hilflos gefangen gehalten worden sein. Und das von seiner eigenen Mutter. Auch einen Tag nach Bekanntwerden der Horrortat kommen immer neue Details ans Licht. Wie berichtet, soll die 32-Jährige ihren Sohn im Winter gefesselt und geknebelt in einen Hundekäfig eingesperrt haben. Zur Wand gedreht und mit Gegenständen beschwert, wollte sie ihrem Kind eine Flucht unmöglich machen.