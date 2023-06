Kind in Hundebox gesperrt - weitere Festnahme

Die zweite Festnahme wurde aufgrund einer Sichtung von Chats durch das Landeskriminalamt Niederösterreich veranlasst. Es wird eine Beitragstäterschaft vermutet. Die Festnahme erfolgte laut Polizei am 3. März auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems. Die 40-Jährige wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert und sitzt nun - so wie die Hauptbeschuldigte - in U-Haft.