Nach 40 Jahren wurde Wirt am Traunsee delogiert

Zukunft bleibt ungewiss

„Leider ist Herr Vogl seinem Teil der Vereinbarung aus dem Jahr 2017, das Gasthaus Karbach bis Ende 2022 zu räumen, nicht nachgekommen. Da seit Jänner kein aufrechtes Vertragsverhältnis besteht, haben wir über die Finanzprokuratur eine Räumung des Gebäudes beantragt. Das Gerichtsverfahren ist abgeschlossen, Berufungsanträge wurden abgelehnt“, teilen die Bundesforste mit. Wie es mit dem Gebäude und Areal weitergeht, ist unklar: „Wir müssen uns in einem ersten Schritt ein Bild über die Lage vor Ort machen. Wir werden die Fläche aber weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Wie und in welcher Form, werden wir in den nächsten Monaten erarbeiten.“