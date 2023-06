Neues Kindergesetz ist schon beim Beschluss defekt

Beratungen müssen verpflichtend werden

„Derartiges ist des oö. Landtags nicht würdig und zeigt, wie wichtig der von uns geforderte Unterausschuss und mehr Zeit für weitere Beratungen gewesen wären. Für uns ist klar: So etwas darf nicht noch einmal passieren, daher fordern wir in der kommenden Sitzung auch die verpflichtende Einsetzung eines Unterausschusses, bevor ein Landesgesetz beschlossen wird“, will Engleitner-Neu hier beharrlich bleiben.