Gauner-Duo stahl auf A9 fast 500 Meter Kupferkabel

Kaum gestohlen, schon in Polen - dieser eigentlich recht abgedroschene Spruch passt diesmal doch: zwei Polen wurden in St. Pankraz erwischt. Sie hatten in vier Fahrten fast 500 Meter gestohlenes Kupferkabel im Wert von ca. 10.000 Euro in ihr Heimatland transportiert. Die Kriminaltouristen sitzen nun in U-Haft.