Russischer Raketenterror: Mehrere Tote in Odessa

Bei einem neuen russischen Angriff mit Marschflugkörpern auf die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer gibt es Tote und Verletzte. Ein Kalibr-Geschoss sei in ein Lagergebäude eingeschlagen und habe dort einen Brand ausgelöst, teilte das Oberkommando der ukrainischen Heeresgruppe Süd am Mittwoch mit. Drei Mitarbeiter des Lagers seien getötet, sieben verletzt worden.