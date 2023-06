Gesundheitsprobleme im Pkw: Mama und Kind verletzt

Die 57-jährige Einheimische fuhr am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der B171 Richtung Süden. Direkt vor ihr war eine weitere Österreicherin (38) mit ihrer achtjährigen Tochter am Beifahrersitz in die gleiche Richtung unterwegs. Laut Polizei bekam die 57-Jährige während der Fahrt gesundheitliche Probleme, woraufhin sie auf den Pkw der 38-Jährigen auffuhr. Durch die Kollision lösten beim vorderen Fahrzeug beide Frontairbags aus.