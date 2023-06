Vier Jubilare feiern gemeinsam 300 Jahre

Schönes Erlebnis

Gemeinsam groß gefeiert wurde jetzt mit ihrer Tochter Grete Lederer, die am 4. April stolze 80 wurde, ihrem Sohn Christian Lederer, der sich bereits am 17. Jänner zum 60er hochleben ließ, und ihrem Schwiegersohn Egon Panner, der so wie die 100-jährige Frieda am 8. Februar Geburtstag hat und den 60er beging.