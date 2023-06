Angeklagte: „Polizei schob uns DNA-Spuren unter“

Sie waren in den Salzburger Tourismus-Gemeinden Flachau, Altenmarkt, Großarl sowie auch in Wien und Oetz in Tirol – offensichtlich aber nicht zum Urlaub machen: 17 Mal soll ein tschechisches Ehepaar (30, 32) in Wohnräume, vor allem in Hotelzimmern, eingebrochen sein. 13.000 Euro Beute sollen sie laut Anklageschrift gemacht haben. Doch beim Prozess am Dienstag in Salzburg leugneten die zwei zierlichen Angeklagten die Vorwürfe.