Räuber: „Bin nicht deswegen nach Österreich“

„Er bedauert und bereut das Ganze zutiefst“, betont Verfahrenshelfer Hermann Hinterberger und kündigt ein Geständnis seines Mandanten an. Der Tscheche nickt: „Ja, es tut mir sehr leid.“ Kurz danach spricht das von Anwalt Stefan Rieder vertretene Opfer: Der Berufslenker erzählt von einer Platzwunde am Hinterkopf durch den Sturz und von Schnittverletzungen an der Hand: „Vier, fünf Tage hatte ich Schmerzen.“ Die direkte Entschuldigung des Räubers nimmt das Opfer an. Auf die Frage der Richterin nach dem „Warum“ kann die Dolmetscherin nur folgendes übersetzen: „Ich kann es einfach nicht erklären. Deswegen bin ich sicher nicht nach Österreich gekommen.“