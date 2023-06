Südbahnhofmarkt wird mit einer App verjüngt

Gratis Werbung für Händler

„Die App zeigt Besuchern, welcher Stand wo, offen oder welcher Händler wann vor Ort ist“, führt ÖVP-Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer aus. „Außerdem bietet sie den Verkäufern eine einfache und kostenfreie Möglichkeit, ihre Waren online anzupreisen und – wenn gewünscht – auch direkt mit Kunden in Kontakt zu treten.“ Mit nur zwei simplen Klicks ist es mobilen „Standlern“ möglich, sich an ihrem Standort einzuloggen und für Marktbesucher in der App aufzuscheinen.