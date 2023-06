Hilfe beim Einstieg in den Pflegeberuf

Weiterhin wird in Vorarlberg händeringend nach Pflegekräften gesucht. Knapp 170 offene Stellen waren Ende Mai beim Arbeitsmarktservice (AMS) in dieser Sparte gemeldet. Im gesamten Pflegebereich kommen 0,5 Bewerber auf eine Stelle. „Wir gehen davon aus, dass der Bedarf an Pflegekräften in den nächsten Jahren weiter wachsen wird. Es gibt beste Berufsaussichten für diese Zukunftsbranche“, warb AMS-Chef Bernhard Bereuter am Dienstag um die Pflegefachkräfte von morgen.