Hilflos und verloren im digitalen Niemandsland

Die Digitalisierung hat sich in Österreich anfangs doch Zeit gelassen, schreitet nun aber zügig voran. Wer keinen Zugang zum Internet hat, oder ungeübt im Umgang mit der digitalen Welt ist, verliert immer mehr den Anschluss. In Kärnten gibt es eine Reihe an Bildungsangeboten, diese werden jedoch noch viel zu wenig genutzt.