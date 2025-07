„Ich kann Froschbeine!“ – ein lehrreicher Spaß

„Wir haben acht bis maximal zehn Kinder pro Gruppe, die Hälfte ist im Wasser, die Hälfte draußen“, so Anja. Die Landbetreuung um Nina sorgt dafür, dass sich die Kinder umziehen und eingecremt werden und spielen. „Die Kinder bauen eine richtige Beziehung zu uns auf. Das ist sehr schön“, freut sich Anja, die in diesem Kurs mit ihrem Team 100 Kinder betreut, in dem davor waren es gar 130. „Wir sind mit vollem Herz dabei!“, strahlt Nina. Lauter angehende Lehrerinnen und Lehrer sind in den Kursen im Einsatz.