„Gewitter traumatisieren unsere Kinder immer noch“

Beängstigend dunkle „Wolkentrichter“ am Himmel: Vermehrte Sichtungen von Wirbelstürmen versetzten in den letzten Tagen viele Menschen in Furcht. Mit Schrecken erinnert man sich in Schrattenberg an die Katastrophe von vor zwei Jahren, wo ein Tornado in Tschechien einen ganzen Landstrich verwüstete - ein Ausläufer traf den Ort in NÖ, Bezirk Mistelbach, mit voller Wucht.