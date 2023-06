Klaus „Serratus“Drescher räumt in Italien ab

Bei Weltmeisterschaft wieder in Bestform

„Bei der Nabba-Weltmeisterschaft des ältesten Bodybuildingverbandes der Welt, die erstmals 1947 ausgetragen wurde, war ich am Samstag in meiner Bestform“, erzählt Drescher stolz der „Krone“. Am 15. Juli tritt Drescher beim Mister Universum in Mexiko an. Wir sind gespannt!