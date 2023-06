Drescher holt Klassen- und Gesamtsieg in Aschach

„Ich habe am Samstag wieder alles gewonnen - der Hattrick ist perfekt! Drei Wettkämpfe in Folge - mehr kann man nicht gewinnen - das geht wirklich nicht“, so Drescher zur „Krone“. Der Lavanttaler sicherte sich mit diesem Sieg somit die Eintrittskarte für die Weltmeisterschaft am Samstag, dem 10. Juni in Montecatini (Italien) und zeitgleich auch die Qualifizierung für den Mr. Universum am Samstag, dem 15. Juli in Mexiko.