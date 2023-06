Polizistin wollte helfen, Syrer (23) schlug zu

Polizisten eilten vermeintlich Bewusstlosem zur Hilfe

Als damals am Funk eine bewusstlose Person gemeldet wurde, raste das spätere Opfer mit zwei Kollegen ins Bahnhofsviertel. „Eigentlich hatte eine andere Streife den Einsatz übernommen. Aber wir waren in der Nähe, wollten helfen“, erinnerte sich die Beamtin zurück. Vorort drehten die Polizisten den späteren Täter in die stabile Seitenlage. Bald erwachte der Syrer aus dem vermeintlichen Koma. Der Mann hatte seinen Rausch im Gras ausgeschlafen, fühlte sich von Rettung und Polizei gestört. „Am Weg zum Rettungswagen hat er mich aggressiv angeschaut. Als ich auf die Seite gehen wollte, war es schon zu spät“, so die Beamtin. Ein wuchtiger Faustschlag traf sie im Gesicht.