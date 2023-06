Sogar Achtjährige können Wahl richtig auszählen!

Gesagt, getan. Montagfrüh kamen wir mit originalgetreuen Stimmzettel in ihre Schule in der Donaustadt. In einer kurzen Einführung erklärte die Direktorin den 22 Kindern, worum es geht, und schon legten die Achtjährigen los. Ein paar der Kinder konnten die Namen der Politiker sogar sofort richtig zuordnen.