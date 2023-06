Eine Million Österreicher mit Mathematik-Defizit!

Jeder fünfte Schüler in Risikogruppe

Laut der derzeit aktuellen PISA-Studie aus dem Jahr 2018, bei der die Leistungen von Schülern im Alter von 15 und 16 Jahren in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften geprüft werden, zählt rund jeder Fünfte (21 Prozent) in Österreich zur Risikogruppe. Das bedeutet, dass sie grobe Mängel in ihrer Mathematikkompetenz aufweisen. Lediglich 13 Prozent der Schüler sind in der Lage, komplexere mathematische Probleme, die etwa über das Umrechnen von Währungen hinausgehen, lösen zu können. Damit liegt Österreich zwar knapp über dem OECD-Durchschnitt, unsere Nachbarländer wie Slowenien oder die Schweiz ist jedoch deutlich besser.