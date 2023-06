Horrorfach ade: So lernen Sie Mathematik verstehen

Eine Partei, die nicht rechnen kann, eine Zentralmatura, bei der es die meisten Fünfer in Mathematik gibt, und eine Wissenschaft, die seit Jahren das Angstfach der Schüler ist. Was ist bloß mit unserer Gesellschaft los? Können wir alle nicht mehr addieren, subtrahieren oder das kleine 1x1? Was braucht es, damit wir endlich eine rechen-affine Gesellschaft werden, wenigstens in den Grundkenntnissen? Wir haben bei jenen nachgefragt, die es wissen müssen: Mathematik-Professoren.