Jäger traf im Wald auf ungarische Schlepper

Panikartig in die Autos gesprungen

„Ich bin ausgestiegen und hab’ gefragt, was sie hier wollen. Die meisten sind panikartig in die Autos gesprungen und weggefahren“, erzählt S. im „Krone“-Gespräch. Etwa drei Männer schafften es nicht mehr, wurden zurückgelassen. „Ich hab’ von einem Auto noch ein Foto gemacht und die Polizei informiert.“ Das ungarische Fahrzeug blieb kurz darauf in einem Feldweg in Geinberg stecken, 13 Flüchtlinge – alle Syrer – wurden festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Wels gebracht. Dem Schlepper gelang zu Fuß die Flucht.