Schwarzarbeit, als die Eggenburger baden gingen?

Pächter kündigte nach Zwangsverpflichtungen

Der Bürgermeister hätte von Beginn an genau über alle Vorgänge Bescheid gewusst. Bei schönstem Wetter am 1. Juli 2022 - es war Freitagvormittag - hatte der Kantinenpächter plötzlich gekündigt, nachdem er am Vortag noch eine Zwangsverpflichtung, die die Stadt von ihm forderte, unterschrieben hatte. Zeitelberger war der einzige mit einer Einschulung für die Kassa. Wegen des guten Wetters fragte man ihn, ob er für das Bad weiterarbeiten könne.