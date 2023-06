Meeresdrache wird ein Fall für Zwerg & Pixie

Was so besonders an Valorun und seinen Bewohnern ist? „Valorun ist eine fantastische Welt, in der einst große Zauberer lebten. Mit ihren Gesängen haben sie ihrer Umwelt Magie eingehaucht und diesem Zuhause einen unaussprechlich schönen Namen gegeben, den heute allerdings keiner mehr kennt. Die Bedeutung ist aber die Gleiche geblieben: „Welt, die vom Zaubergesang abstammt“, erklärt Farmer-Wichmann.