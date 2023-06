Wenn Wiener Wohnen Mieter vor die Tür setzt

Immer wieder erreichen die „Krone“ Beschwerden über Mitbewohner in Gemeindebauten. Oft scheint gegen unzumutbare Mieter kein Kraut gewachsen. Doch es gibt gar nicht so wenig Fälle, bei denen auch die Geduld von Wiener Wohnen ein Ende hat. 20 Kündigungen wegen „unleidlichen Verhaltens“ wurden im vergangenen Jahr ausgesprochen. Aber davor werden einige Schritte gesetzt, damit es erst gar nicht so weit kommen kann. Welche das sind und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien