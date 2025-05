Wenn der Schiri plötzlich mit dem Auto davondüst

Da standen sie da: Die Spieler am Platz, die Vereinslinienrichter außerhalb, ein Teil der Trainer (Weerberg) in der Coaching-Zone, der andere (Zell am Ziller) hinter der Bande – und staunten, wie auch die 300 Fans auf der Tribüne des Zeller Parkstadions, nicht schlecht: Der Schiedsrichter war auf und davon. Quasi ein Abbruch, der erst mit Verzögerung so richtig bemerkt wurde.