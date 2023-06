Babler schnürt „vernünftiges“ SPÖ-Personalpaket

Basisdemokratie: Wiener Parteimanagerin skeptisch

Allgemein wünscht sich der neue SPÖ-Vorsitzende mehr innerparteiliche Basisdemokratie. Damit könnte er sich aber die Zähne an den Wiener Genossen ausbeißen. Wiens SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak bekräftigte in der „Presse am Sonntag“ die skeptische Haltung der Landespartei in derartigen Fragen: „Es gibt einen Grund, warum das Statut eine Mitgliederabstimmung über personelle Entscheidungen nicht vorsieht.“