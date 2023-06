Nationalrat: Eklat bei Abschied von Rendi-Wagner

In ihrer Rede appellierte Rendi-Wagner an alle Parteien, aufeinander zuzugehen. Das müsse beim Klimawandel mit all seinen Auswirkungen genauso geschehen wie in Fragen, die die unmittelbare Gegenwart der Menschen betreffe, wie der Teuerung. Die SPÖ blockiert aktuell Zwei-Drittel-Materien, weil sie im Gegenzug dafür erst ihre Vorschläge gegen die Inflation umgesetzt haben möchte.