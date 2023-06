Kritik von Schnäppchenjäger

Erst am Freitag hatte der Möbelriese Kika/Leiner den Schritt zur Insolvenz angekündigt. 1900 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs, 88 davon in Salzburg. Der Rest zittert noch. Die Kika-Filiale in Eugendorf und der Leiner-Standort in der Stadt Salzburg sollen offen bleiben.