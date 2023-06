„Böse Überraschung“ für Ukraine bei Gegenoffensive

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hielt sich Freitagnacht bedeckt, was den Fortschritt der Offensive angeht. Er habe am Freitag ein Treffen mit der Stawka, dem Oberkommando der Ukraine, abgehalten, sagte Selensykj in seiner nächtlichen Videoansprache. Es sei um „unsere Defensivhandlungen, unsere Offensivhandlungen, unsere Gewinne an den Frontlinien“ gegangen.