Putin: Ukrainische Gegenoffensive hat begonnen

Russische Flugzeuge in Nähe von NATO-Luftraum abgefangen

Großbritannien hat unterdessen zwei Tage in Folge Kampfjets entsandt, um mehrere russische Flugzeuge unweit des NATO-Luftraums abzufangen und zu eskortieren. „Die russischen Flugzeuge hielten sich nicht an die internationalen Regeln, indem sie nicht mit den entsprechenden Fluginformationsgebieten (FIR) kommunizierten“, erklärte das britische Verteidigungsministerium am Freitag. Die russischen Flugzeuge seien bei den Vorfällen am Donnerstag und Freitag jedoch im „internationalen Luftraum“ geblieben und „professionell geflogen“, hieß es weiter.