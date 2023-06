Polizei stoppte Schlepper mit 17 Flüchtlingen

17 Männer, Frauen und Kinder waren in einem schwarzen Neunsitzer-Bus, der am Freitag über die A3 gerast ist und erst nach der Abfahrt nahe Pottendorf (NÖ) angehalten werden konnte. Der Lenker und ein Beifahrer wurden als mutmaßliche Schlepper festgenommen, die Migranten in die Betreuung übernommen.

(Bild: Schulter Christian)