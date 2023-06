Nach Tod seines Sohnes macht Sprengmeister weiter

Zehn Leute seien derzeit in seiner Firma, der SST Schuster Sprengtechnik, beschäftigt: „Es ist unglaublich, was meine Leute im Vorjahr nach dem Unwetter in Treffen geleistet haben. Monatelang wurde durchgearbeitet.“ Bei Aushub- und Sprengarbeiten ist die Firma für viele Auftraggeber erste Wahl. Als Sprengmeister ist Schuster dafür bekannt, dort schwere Ladungen anzubringen, wo Können gefragt ist. Unter anderem hat er den alten Turm auf dem Pyramidenkogel, den alten Bahnhof in Grafenstein, die Bergisel-Schanze und Autobahnbrücken in Österreich und Deutschland zu Fall gebracht.