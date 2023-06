Online-Gauner cashten erneut in Vorarlberg ab

Wieder einmal ging in Vorarlberg eine 59-jährige Frau in die Falle gerissener Internetbetrüger. Ausgangspunkt der Abzocke war wie so oft ein Mail der vermeintlich eigenen Bank, die die Kundin aufforderte, ihre Kontodaten zu überprüfen. Was die Frau auch tat, und damit prompt 6250 Euro verlor.