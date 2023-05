Schweigegeldaffäre: Richter ermahnt Trump

Der Strafprozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an Pornostar Stormy Daniels wird am 25. März 2024 beginnen. Dies wurde am Dienstag bei einer Gerichtsanhörung, an der auch der 76-Jährige per Videokonferenz zugeschaltet war, bekannt gemacht. Bei der Anhörung musste sich der Republikaner auch mahnende Worte des Richters zum Umgang mit Beweismitteln anhören.