Trump könnte noch geheime Akten bei sich haben

Trump verlangt Sonderbeauftragten für Prüfung

Nach dem Urteil sollen die in Trumps Anwesen Mar-a-Lago beschlagnahmten Dokumente von einem Sonderbeauftragten überprüft werden. Bis dahin soll die Sichtung der Unterlagen durch die Behörden gestoppt werden. Das Justizministerium will dies jedoch versuchen zu verhindern, um eine Verzögerung der Untersuchungen zu vermeiden. Zudem warnten die Ermittler, dass sich noch weitere Unterlagen in den Händen des ehemaligen Präsidenten befinden könnten.