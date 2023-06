Polizei forschte serbische Einbrecherbande aus

Das Landeskriminalamt Salzburg ermittelte seit Jänner gegen die Verdächtigen. Sie fuhren von Wien aus mit Pkws zu den Tatorten, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Donnerstag informierte. Im Fokus standen dabei Häuser in den Salzburger Gemeinden Hallein, Grödig, Kuchl, Elsbethen und Eugendorf sowie in der oberösterreichischen Gemeinde Mattighofen und in den niederösterreichischen Gemeinden Perchtoldsdorf, Purgstall, Wieselburg und Laxenburg.