Firmenhilfen „unkompliziert, aber ineffektiv“

Austro-Unternehmen schauen auf Nachhaltigkeit

Bemerkenswerterweise machen sich österreichische Unternehmen am ehesten Sorgen über die Belastung der Finanzhaushalte durch die Hilfsmaßnahmen (21 Prozent gegenüber 20 Prozent in Deutschland und 16 Prozent in Frankreich), so YouGov, das die am Donnerstagnachmittag veröffentlichte Befragung im Auftrag des B2B-Plattformbetreibers Visable durchführte. Es seien auch Austro-Unternehmen, die sich am ehesten für eine gemeinsame europäische Lösung starkmachen (20 Prozent gegenüber 18 Prozent in Deutschland und 16 Prozent in Frankreich).